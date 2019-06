Stomping Grounds 2019: sigue el nuevo evento de WWE desde Washington

El WWE Stomping Grounds 2019 (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) se realizará este domingo en el Tacoma Dome, de la ciudad de Tacoma, en Washington. El evento tendrá nueve combates imperdibles.

La transmisión del WWE Stomping Grounds 2019 para América Latina estará a cargo de FOX Action, desde las 6:00 pm (hora peruana). Además, este pay-per-view podrá ser visto a través de la plataforma streaming de WWE Network.



De las nueve peleas que habrán en el Stomping Grounds, seis tendrán en juego un título de WWE. Una de las que más llamará la atención será la de Seth Rollins contra Baron Corbin por el cetro Universal. Y es que en este combate, estará un árbitro especial, que podría ser Brock Lesnar.



WWE Stomping Grounds 2019: horarios en Latinoamérica

•Honduras 5:00 pm

•Guatemala 5:00 pm

•El Salvador 5:00 pm

•Nicaragua 5:00 pm

•México 6:00 pm

•Ecuador 6:00 pm

•Perú 6:00 pm

•Colombia 6:00 pm

•Panamá 6:00 pm

•Bolivia 7:00 pm

•República Dominicana 9:00 pm

•Paraguay 9:00 pm

•Puerto Rico 9:00 pm

•Venezuela 9:00 pm

•Argentina 10:00 pm

•Brasil 10:00 pm

•Chile 10:00 pm

•Uruguay 10:00 pm

Otra pelea que centrará la atención de los fanáticos de WWE será la de Becky Lynch, pues defenderá el título femenino de RAW ante Lacey Evans. 'The Man', como se hace llamar la irlandesa, ya le ha dejado bien claro a su rival que no está en sus planes perder su cinturón en Stomping Grounds.



Por su parte, Kofi Kingston también deberá defender su título de WWE contra Dolph Ziggler en una jaula de acero, mientras que The Heavy Machinery -equipo integrado por Otis y Tucker- tendrán la oportunidad de ganar los cinturones en parejas de SmackDown ante Daniel Bryan y Rowan.



Cabe señalar que Roman Reigns peleará ante Drew McIntyre luego de semanas de enfrentamientos. Incluso, el escocés le costó varios combates durante su rivalidad con Shane McMahon.

WWE Stomping Grounds: cartelera completa

- Kofi Kingston vs Dolph Ziggler por el título de WWE en un Steel Cage Match

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título Universal

- Becky Lynch vs. Lacey Evans por el título femenino de RAW

- Bayley vs. Alexa Bliss por el título femenino de SmackDown

- Samoa Joe vs. Ricochet por el título de los Estados Unidos

- Daniel Bryan y Rowan vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) por los títulos en parejas de SmackDown

- Tony Nese vs. Akira Tozawa vs. Drew Gulak por el título de peso crucero de la WWE

- Roman Reigns vs. Drew McIntyre

- The New Day (Big E y Xavier Woods) vs. Kevin Owens y Sami Zayn

► ¡No otra vez! Sean O'Malley no peleará ante ecuatoriano Marlon Vera tras quedar suspendido previo al UFC 239



► ¿Todo queda en familia? WWE estaría interesado en contratar al primo de Roman Reigns



► Stephanie McMahon sobre AEW: "La competencia siempre es buena, nos hará que trabajemos duro"



► ¡Después de dar el sí! R-Truth recuperó el título 24/7 tras interrumpir la boda de Drake Maverick [VIDEO]