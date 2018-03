Randy Orton hizo historia en Fastlane, hace poco más de un mes. Se convirtió en el luchador número once en ser un Grand Slam Champion, pero la dicha podría no durar tanto. En WrestleMania 34 , tendrá que defender el título y la WWE no se la ha puesto fácil.



Tendrá que enfrentar a Bobby Roode, Jinder Mahal y Rusev para conservar el título. Es por ello que Randy Orton prefiere curarse en salud y se ha dedicado a entrenar de lleno.



Durante más de cuatro horas al día, Randy Orton se mete al gimnasio y se dedica a hacer pesas. Sabe que la fuerza y resistencia serán claves para conseguir la victoria el próximo 8 de abril.



En WrestleMania 34, Randy Orton defenderá por primera vez el título de los Estados Unidos, desde que lo ganó en marzo pasado. También será la primera vez en su carrera que le toca conservar dicho título.



Dicha noche, Brock Lesnar y AJ Styles también pondrán en disputa sus cinturones de la WWE.