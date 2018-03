YouTube. Han pasado casi tres años desde que Ronda Rousey perdió por primera vez en la UFC. Sin embargo, no parece haber superado esta terrible derrota, en especial porque aún no es capaz de hablar de su carrera como peleadora sin generar un momento incómodo.



Esto se hizo evidente en una reciente entrevista, que se ha hecho viral en YouTube. En ella, aparece Ronda Rousey junto al periodista Mike Golic, quien osó a preguntarle sobre sus planes de volver a la UFC.



"Jamás he dicho que no volveré a pelear. Es más, no creo que pueda volver en el tiempo y pisar de nuevo la jaula de la UFC. No sé si vuelva a pelear, si es lo que tanto te interesa", señaló Ronda Rousey.



Esta no es la primera vez que Ronda Rousey se pone incómoda cuando le preguntan sobre una nueva pelea en la compañía. 'Rowdy' no cree que debe retirarse oficialmente, aunque no ha dado señales de entrenar de nuevo para ello.



Actualmente, Ronda Rousey es parte de la WWE y está teniendo bastante aceptación. Hará su debut oficial en WrestleMania 34, el próximo 8 de abril.