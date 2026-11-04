El tenis peruano consiguió un resultado histórico en el circuito internacional. Ignacio Buse, primera raqueta nacional, protagonizó la mejor victoria de su carrera profesional tras imponerse al ruso Daniil Medvédev, actual número 5 del ranking mundial y cuarto favorito del torneo, por 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026.

El triunfo del tenista peruano, conseguido en la cancha dura bajo techo de la capital francesa, le permitió meterse entre los 16 mejores del campeonato y asegurar un importante premio económico, además de sumar puntos para continuar escalando posiciones en el ranking ATP.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por eliminar a Daniil Medvédev?

Con su clasificación a los octavos de final del torneo parisino, Ignacio Buse aseguró un premio acumulado de 84.890 euros, cifra que representa aproximadamente 329.728 soles al cambio actual.

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Este ingreso supone un respaldo importante para el desarrollo de su carrera profesional, considerando los gastos que implica competir al más alto nivel. El dinero podrá contribuir a cubrir los viajes, entrenamientos, preparación y logística de su equipo de trabajo durante sus próximos compromisos en el circuito internacional.

Así fue la victoria de Ignacio Buse frente a Medvédev

Buse mostró un gran nivel durante todo el encuentro y supo aprovechar sus oportunidades para superar a uno de los principales candidatos al título. El peruano consiguió ganar el 74 % de los puntos disputados con su primer servicio y logró quebrar en tres ocasiones el saque del tenista ruso.

Con un juego sólido y mucha concentración en los momentos decisivos, el representante nacional se quedó con los dos parciales por 6-4, en un partido que tuvo una duración de una hora y 55 minutos.

El camino de Ignacio Buse en París ya había comenzado de buena manera. En su debut, el peruano derrotó al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4, resultado que le permitió llegar con confianza al enfrentamiento contra Medvédev. Gracias a sus dos victorias consecutivas, también sumará 100 puntos para el ranking ATP, un aporte valioso para su ubicación en la clasificación mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en el Masters 1000 de París?

Luego de conseguir la victoria más importante de su trayectoria, Ignacio Buse tendrá que afrontar un nuevo desafío en los octavos de final del Masters 1000 de París. Su siguiente rival será el portugués Nuno Borges.

El encuentro está programado para el jueves 5 de noviembre de 2026, aunque el horario todavía deberá ser confirmado por la organización mediante la programación oficial de partidos.

En cuanto a la transmisión, el compromiso podrá seguirse en Latinoamérica a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+.

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