La NBA está de luto. Los Memphis Grizzlies informaron este martes el sensible fallecimiento de su jugador Brandon Clarke, alero canadiense de apenas 29 años. A través de un comunicado, lamentaron la noticia, sin confirmar la razón de su repentino deceso.

“Estamos absolutamente destrozados por la trágica muerte de Brandon Clarke. Fue un compañero excepcional y una persona mejor aún, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis será inolvidable”, indica parte del pronunciamiento.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, añade en redes sociales.

Hasta el momento, no ha trascendido las causas de su muerte, por lo que serán reportes oficiales de las autoridades los que se encarguen de llegar a la razón, antes de entrar en especulaciones sobre su vida personal.

Clarke disputó toda su carrera NBA en los Grizzlies. (Foto: USA Today Sports)

Cabe precisar que Clarke solo pudo jugar dos partidos esta temporada por culpa de una larga lesión, en una campaña bastante complicada para los Grizzlies que también tuvieron fiera de la cancha por largo tiempo a su figura Ja Morant.

Durante su carrera profesional en la liga más competitiva del mundo, fue parte de 309 partidos en siete temporadas. En su primer año en la NBA fue incluido en el mejor equipo de ‘rookies’.

La temporada regular 2025-2026 llegó a su fin y con ella la participación de los Memphis Grizzlies; sin embargo, el mes pasado se reportó la detención de Clarke en una persecución policial en Arkansas.

Tras la intervención fue acusado de posesión de kratom (planta alucinógena) y de darse a la fuga.

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