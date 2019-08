Brasil vs. Puerto Rico: canales de TV para seguir EN VIVO el partido por los Juegos Panamericanos Lima 2019

Este miércoles 7 de agosto arrancarán los partidos de vóley femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ese día, por la primera fecha del Grupo B, se enfrentarán Brasil y Puerto Rico en la Villa Deportiva Regional del Callao a las 13:00 horas en Perú con transmisión vía Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Panamericana y TV Perú. Por otro lado, en territorio carioca, exactamente en Brasilia, el compromiso iniciará a las 15:00 horas vía SporTV 2 y Rede Record.

Ten en cuenta que Depor seguirá el punto a punto del encuentro entre Brasil y Puerto Rico por el Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , con todos los detalles, declaraciones, estadísticas, tablas de posiciones y más datos que debes conocer del vóley femenino.

Las sudamericanas esperan iniciar su participación en el certamen de la mejor manera. Saben que la victoria ante el equipo contrario es importante para tener chances de pasar a la siguiente ronda y, debido a ello, intentarán quedarse con ese resultado.



Tras lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ganando todos sus partidos en el Grupo D del torneo preolímpico de vóley femenil que se desarrolló en Uberlandia (3-2 a Azerbaiyán, 3-0 a Camerún y 3-2 a República Dominicana), la selección de Brasil está con el ánimo a tope para el debut en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

▷ Calendario de vóley en Lima 2019: cómo ver en vivo y seguir los resultados en directo de todos los partidos



▷ VER FÚTBOL EN VIVO: fecha, horas y canales de TV para ver todos los partidos online y gratis de la semana

(Twitter: @volei) Brasil quiere sumar su primer triunfo en el Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Twitter: @volei) Twitter: @volei

Sin embargo, la delegación carioca no se confía, pues sabe que la tarea no será nada fácil. Y es que el plantel de Puerto Rico también buscará darle una alegría a su país con un triunfo en el primer partido del Grupo B de Lima 2019.

Sobre todo teniendo en cuenta que la escuadra boricua también participó de un torneo preolímpico que se desarrolló en Wroclaw, Polonia, donde integró el Grupo A, pero a diferencia de su próximo rival, no logró su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Dicho esto, no cabe duda que el partido de vóley femenino entre brasileñas y puertorriqueñas , correspondiente a la primera fecha del Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , será intenso de principio a fin.

La victoria, para ambos bandos, transmitiría mucha confianza para afrontar el siguiente partido de la zona, pues la selección de Brasil se enfrentará en la segunda jornada ante Argentina, su clásico rival; mientras que la escuadra de Puerto Rico hará lo propio con Estados Unidos.



¿Cómo se jugará el vóley femenino de Lima 2019?

El formato para jugar el vóley en Lima 2019 será todos contra todos en dos series de A y B, cuatro equipos en cada uno. Los dos primeros clasificarán a la ronda de semifinales. En esa instancia, los dos ganadores clasificarán a la final, en donde lucharán por la medalla de oro. Mientras que los terceros de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación, por el quinto y sexto puesto.

Brasil vs. Puerto Rico: horarios en el mundo

Perú: 13:00 horas

España: 20:00 horas

México: 13:00 horas (en Ciudad de México)

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas (en Brasilia)

Colombia: 13:00 horas

Chile: 14:00 horas (en Santiago)

Ecuador: 13:00 horas (en Quito)

Uruguay: 15:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas



¿Qué canales transmiten los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá y CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: Claro Sports, ESPN y Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya



Fecha y horarios para ver el vóley femenino en los Panamericanos 2019

Grupo A



07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana

Grupo B



07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina

Fase final



10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)