“El apoyo actual a los deportistas peruanos no es suficiente. Nosotros buscamos medallas olímpicas, medallas mundiales, por lo que un Ministerio del Deporte nos beneficiaria bastante, tendríamos un respaldo mayor”, sostuvo Kimberly García, medallista de oro en marcha atlética en los últimos Panamericanos de Santiago 2023.

García aseguró que actualmente “hay cosas que no están funcionando en el deporte peruano” y que los deportistas no pueden recurrir a un ente mayor porque simplemente no existe. “Como ya existe en países como Ecuador, Colombia o Chile, en nuestro país se hace necesario también un Ministerio del Deporte”, añadió.

Estas declaraciones las brindó durante la bienvenida que le dio la comunidad de la Universidad Continental, donde estudia Administración de Negocios. Llegó acompañada de su compañero César Rodríguez, dupla con la que obtuvo la medalla de oro en marcha atlética con relevos en Santiago 2023.

César Rodríguez se mostró satisfecho por la presea obtenida en la participación de ambos en la competencia con relevos, aunque precisó que fueron los problemas de salud producto del frío de esos días en Santiago lo que les impidió subir a lo más alto del podio.

Rodríguez recordó que ahora ambos empezarán los entrenamientos para su próxima participación en el mundial de marcha de Turquía, en donde buscarán conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 en marcha atlética con relevos, pues en marcha individual los dos ya están clasificados al certamen mundial.

Los premios

Kimberly García reiteró su preocupación por los estímulos que el Estado viene dando a los deportistas de alta competencia que logran medallas para el Perú. “Es una alegría que nuestros compañeros que acaban de ganar medallas vayan a tener sus departamentos en la Villa Deportiva, pero ¿cuál será el estímulo para quienes hemos sumado más medallas a las ya logradas?”, sostuvo esperando tener una respuesta en los próximos días.

Finalmente, tanto Kimberly García como César Rodríguez se mostraron agradecidos con las diversas muestras de reconocimiento que tienen de parte de personas e instituciones. Sin embargo, pusieron énfasis en que las ceremonias, las flores y los regalos duran unas semanas, tras lo cual todo vuelve a la normalidad y casi hasta el olvido. “Un Ministerio del Deporte ayudaría a que siempre se nos escuche y que nuestras preocupaciones no queden en el aire, sino que se haga algo”, sentenció.





