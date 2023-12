Desde que arrancó el 2023, ‘Kimy’ no ha parado de recorrer la ruta hacia el éxito, ya sea en 20 kilómetros o 35 km, ha dejado en claro por qué es una de las mejores de la marcha atlética. Si bien no pudo revalidar sus coronas mundiales en Budapest, fue subcampeona, y en otros eventos estuvo en su pico de rendimiento para cerrar el año de la mejor manera.

Tour por Europa y boleto a París 2024

Kimberly García comenzó bien el año con diferentes eventos por Europa. En marzo, ganó la ‘Dudinska 50′ en Eslovaquia, su primer evento de la temporada en la prueba de 35 kilómetros. Allí, logró el primer lugar con un tiempo de 2h37m44s, marcando un nuevo récord mundial en esta distancia. Tras ello, le tocó recorrer en abril sus primeros 20 kilómetros del año en la Copa Korzeniowski en Polonia.

En Polonia, ‘Kimy’ volvió a llevarse la victoria con un tiempo de 2h30m16s, demostrando todo su nivel, tanto en 20 como en 35 kilómetros. En mayo, la atleta huancaína de 30 años finalizó en cuarto lugar en el Gran Premio de Marcha de Rio Mairo en Portugal, se quedó cerca al podio al registrar 1h29m31s en 20 km. Y en junio, en su última prueba antes del Mundial de Atletismo, se recuperó para llevarse la victoria en el Gran Premio Internacional Cantones en España, en 20 km.

Kimberly García logró el galardón de mejor marchista del año con un puntaje de 4092. (Foto: World Athletic)

En el GP Cantones, Kimberly García marcó un tiempo de 1h26m40s superando así la marca mínima establecida para París 2024 (1h29m20s), con lo que se aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos. No solo eso, también impuso un nuevo récord nacional en 20 kilómetros al desplazar su propio registro de 1h26m58s del 2022.

Subcampeonato mundial

‘Kimy’ llegó con grandes opciones al Mundial de Atletismo de Budapest de agosto, no solo por lo mostrado en la gira europea, sino porque tenía el título de doble campeona mundial. La expectativa era alta; sin embargo, no pudo revalidar sus coronas. En su primera prueba en Hungría, no pudo entrar al podio en los 20 kilómetros y quedó cuarta del mundo con un tiempo de 1h27m32s, pero se levantó de inmediato.

Cuatro días después volvió a la pista de Budapest para la prueba de 35 kilómetros donde terminaría en segundo lugar. ‘Kimy’ fue subcampeona mundial con un registro de 2h40m52s, solo por detrás de la española María Pérez, quien la superó por menos de dos minutos.

Multimedallista panamericana

Luego de su actuación en Budapest, Kimberly se tomó un descanso de dos meses para afrontar con todas las energías los Juegos Panamericanos de octubre. ‘Kimy’ llegaba como favorita por lo hecho en la temporada y en la prueba de 20 kilómetros ratificó esa condición, cambiando la presea de plata de Lima 2019 por el oro en Santiago 2023. Quedó primera tras 1h12m26s, aunque el tiempo no fue considerado oficial por un error en la medición de la organización. Eso sí, el podio se mantuvo.

A la semana siguiente, Kimberly fue parte del estreno de la nueva prueba de relevos mixtos junto a César Rodríguez. La dupla nacional se terminó colgando la medalla de plata en esta nueva modalidad de marcha atlética, con un tiempo de 3h01m14s. Al final, ‘Kimy’ se despidió de Santiago 2023 con un oro y una plata de la máxima competencia continental.

Kimberly García superó su posición panamericana al ganar el oro en Santiago 2023. En Lima 2019, se había quedado con la presea de plata. (AFP)

La mejor del año

Si en 2022 había sido una de las mejores cinco atletas de la temporada, en 2023 ‘Kimy’ se superó a final de temporada y ganó el Tour Mundial de Marcha Atlética 2022-2023. Luego de su gran año en diferentes pruebas, la World Athletics, ente rector del atletismo mundial, la confirmó como la mejor del año en su disciplina con un total de 4092 puntos, ubicándose en lo más alto del ranking.

Las victorias en Eslovaquia, Polonia y España, además del cuarto lugar en Portugal hicieron que sume gran cantidad de puntos y lo hecho en el Mundial (cuarto puesto en 20 km y segundo en 35km) la ratificaron como la atleta con mayor rendimiento. Para este 2024, ‘Kimy’ se prepara para dejarlo todo en los Juegos Olímpicos de París.

