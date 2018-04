Por las noches, echado sobre un colchón de paja, el pequeño Hernán Viera soñaba con una cosa: rescatar a su familia de la pobreza. Eso lo obligó a hacer un titánico esfuerzo que terminó cambiando su destino para siempre.

Con solo 12 años, Hernán Viera tenía que jalar una pesada carretilla con bidones de agua para ganarse la vida. Y su impresionante fuerza llamó la atención de un profesor de colegio en su natal Piura, quien le pidió a su mamá que lo dejara levantar pesas, sin imaginar que se terminaría convirtiendo en una de las figuras para Perú de cara a los Panamericanos Lima 2019.

¿En ese momento empezaste a entrenar?

No, recién pude hacerlo luego de seis meses, cuando mi hermano salió del ejército. Me dijo que él trabajaría para que yo pueda estudiar y practicar.



Y tu ‘profe’ no se equivocó...

Me costó una hora aprender la técnica. En mi primer día levanté 80 kilos. Tres meses después, vine a competir a Lima y gané mi primer oro. Pesaba 52 kilos y levantaba 102.



Hernán Viera posee el récord nacional con 211 kilos. (Hernán Viera) Hernán Viera posee el récord nacional con 211 kilos. (Hernán Viera)

Pero más allá de tu talento, ¿disfrutabas de las pesas?

Sí, porque podía desfogar toda la ira que sentía, porque siempre quise ser un niño normal, que va al parque a pasear con sus padres. Cuando entro al gimnasio, apago mi teléfono y me desconecto de todo.

¿A qué edad llegaste a la selección nacional?

A los 16 años me nombraron capitán porque pude ganarle a todos los mayores. Estaba agradecido de dormir en un colchón de verdad. Solo debía entrenar duro: era el primero en llegar y el último en irme.



¿Qué se siente ser el hombre más fuerte de Perú?

Soy de las personas que piensan que cualquiera lo pudo haber hecho. En mi caso, la necesidad me obligó a dar todo para salir adelante.



¿Cuál es tu próximo reto?

Romper el récord sudamericano (216 kilos) en los Juegos Odesur en mayo. Y luego empezaré a prepararme para los Panamericanos de Lima.



¿Apuntas a la medalla de oro en Lima 2019?

Sí, me siento muy comprometido con mi país. Si tengo que romperme un brazo para ver mi bandera en lo más alto, lo haré. Es simple: vas a ganar o a perder. Y a mí no me gusta perder.