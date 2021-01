A pesar de que muchos recuerden a Michael Phelps como el multimedallista olímpico, hay una cara poco conocida de él. Y es que desde hace varios años, el exnadador sufre de depresión, la cual muchas veces afectó momentos de su vida.

Si bien continúa batallando con este problema, su esposa Nicole Phelps dio una entrevista con el medio estadounidense Today para dar más detalles del ‘Tiburón de Baltimore’ y su salud mental. Ella confesó el gran miedo que siente de perderlo.

En la entrevista con el medio, Nicole reveló el temor diario por la enfermedad de su marido, poniéndose en el lugar de Vanessa Bryant el día que falleció Kobe.. “Después de la tragedia, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir: ‘¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer [...] Michael es el padre y marido más asombroso que podría haber pedido”; contó la exMiss California.

La esposa de Phelps ha tratado de ayudarlo en todo lo posible, pero es consciente que solo puede hacerlo hasta cierto punto. “Solía pensar, ¡Oh, puedo arreglarlo! Puedo ser terapeuta, puedo ser lo qué el necesita’. Pero lo que he aprendido es que no puedes hacerte cargo de cómo se sienten, no importa cuánto lo quieras”, agregó.

Por otro lado, Nicole Phelps contó cómo ha sido la convivencia con el exnadador y su enfermedad en esta pandemia. Hace poco, el propio MIchael confesó que la situación actual solo hizo acentuar más su estado.

“Nicole me ama y quiere ayudar, quiere que mejore. Pero ella misma está luchando. También necesita ese apoyo porque sé que es difícil para ella”, señaló Phelps hace un mes.

Para su esposa, la mejor manera de que se distraiga es pasar tiempo con él y sus tres hijos. Ellos quieren continuamente acercarse a su padre, pero han tenido que tenido que explicarle que el nadador necesita su espacio para mejorar:

“Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando él está teniendo un día difícil. Quieren intentar hacerle feliz, especialmente Boomer porque es el mayor. Así que le dijimos: ‘Oye, Booms, papá lo está pasando mal y solo necesita tomarse un momento para estar solo’. Queremos que Boomer entienda que no se trata de él, se trata de Michael”, detalló Nicole.

Por suerte, la pareja ha conseguido una forma de lidiar con la pandemia teniendo una pequeña rutina de viajar y hacer deporte juntos. “Definitivamente hemos crecido juntos a través de esto y hemos aprendido mucho. No es fácil, pero estoy casada con el ser humano más increíble”, finalizo´Nicole.