Roger Federer dio una clase magistral de tenis al australiano Nick Kyrgios este sábado en Nueva York, tras derrotarlo por 6-4 6-1 7-5 y clasificar a los octavos de final del US Open 2018.

Si el segundo set había sido difícil para Kyrgios, en el tercero el australiano mostró su mejor versión, compitiendo cada punto e incluso disfrutando con alguno de su rival.



Con 3-3 y "deuce", el australiano ya festejaba una magistral dejada cuando Federer llegó contra todo pronóstico a la bola y acertó a ingresarla en la pista por el lateral.

"No había pensado darle así hasta que le di. En el pasado tuve oportunidades de hacerlo y no pude y hoy pensé que no llegaba pero lo conseguí. Es una cuestión de suerte pero también de piernas rápidas", bromeó Federer sobre la acción.

Kyrgios, boquiabierto, sonrió y lo felicitó, llegando a decir desde su silla que era "el tiro más increíble" que había visto.

Sin embargo, el oceánico volvió a hacer de las suyas con 5-5 y 40-15 a favor con varios errores no forzados que le costaron definitivamente el partido.



