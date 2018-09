Federer vs. Kyrgios EN VIVO por tercera ronda del US Open 2018. El tenista suizo, número dos del ránking mundial, choca este sábado (1:00 pm, hora peruana) ante el polémico australiano en busca de su clasificación a octavos de final en Nueva York. | ESPN transmite EN DIRECTO para toda Latinoamérica.

Roger Federer se mide al australiano Nick Kyrgios (30 ATP) en un duelo de estilos, de maneras de entender la vida y el tenis: el "rey" de la competición contra el "enfant terrible" del circuito.

Federer, "caballero" y cinco veces coronado en la competición, chocará contra el talento indomable de Kyrgios, perfecto anti-héroe que destaca por sus grandes habilidades sin pulir y su carácter incorregible.

El suizo de los 20 títulos de Grand Slam, uno de los tenistas más exitosos de todos los tiempos, es también unánimemente uno de los más respetados fuera de las pistas. El oceánico, en cambio, centra el debate por su repetido desinterés y sus numerosas polémicas.



La más reciente llegó en las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York, el jueves. Kyrgios penaba por el partido, visiblemente desconcentrado, con más ganas de abandonar que de tratar de remontar el partido de segunda ronda ante el francés Pierre-Hugues Herbert.



Con 4-6 en el primer set y 2-5 en el segundo, el juez de silla sueco Mohamed Lahyani bajó de su silla para arengar al jugador, ante el enfado de un público que empezaba a abandonar sus asientos por el dudoso espectáculo que estaba brindando el australiano.



"Quiero ayudarte (...) Este no eres tú", le dijo, en una intervención que le valió una llamada de atención de la organización al considerarla excesiva. También el rechazo del resto del circuito.



Pero Kyrgios terminó remontando, pasó del 2-5 al 7-6 (8/6) en esa manga y ganó las dos siguientes también (6-3, 6-0) para posicionarse este sábado enfrente de Federer.



"No es el papel del árbitro bajar de su silla pero entiendo lo que estaba intentando hacer. (Kyrgios) se comporta de la manera en la que se comporta... Como árbitro debes tomar una decisión desde la silla, te puede gustar más o menos pero no bajas y hablas así", señaló el suizo sobre la polémica. "No ocurrirá de nuevo", sentenció.



Kyrgios, ante el revuelo que había creado entre los jugadores, el público, la prensa y las redes sociales, negó haber recibido una arenga del árbitro y apuntó a Federer, con la confianza que le caracteriza, al asegurar que ya le ganó en el pasado (en Madrid, en 2015) y que sabe que también puede hacerlo ahora.



La Arthur Ashe y sus miles de espectadores presenciarán qué versión de Kyrgios salta a la pista ante un contrincante que no le dará tiempo, tregua ni espacio para sus excentricidades.

Fuente: AFP