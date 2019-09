Laver Cup 2019: Federer-Nadal vs. Isner-Sock EN VIVO juegan dobles en la última fecha del torneo

Roger Federer y Rafael Nadal vs. John Isner y Jack Sock juegan EN VIVO el encuentro de dobles por el día 3 de la Laver Cup en el enfrentamiento entre los equipos Europa contra Resto del Mundo desde las 5:00 a.m. (hora peruana) en el Laver Club ubicado en el centro de convenciones Palexpo, de Ginebra, Suiza, y con transmisión de ESPN para Latinoamérica.

La pareja conformada por Rafael Nadal y Roger Federer, dos de los mejores tenistas de los últimos años, verá acción en el inicio del último día de la Laver Cup. El español y el suizo tendrán la dura misión de derrotar a la pareja conformada por los estadounidenses John Isner y Jack Sock.

Roger Federer y Rafal Nadal vs. John Isner y Jack Sock | Laver Cup | horarios y canales en el mundo



Perú 5:00 a.m. | ESPN

México 5:00 a.m. |

Ecuador 5:00 a.m. |

Colombia 5:00 a.m. |

Bolivia 6:00 a.m. |

Chile 6:00 a.m. |

Paraguay 6:00 a.m. |

Venezuela 6:00 a.m. |

Argentina 7:00 a.m.

Brasil 7:00 a.m. |

Uruguay 7:00 a.m. |

España 12:00 p.m. |

En esta Laver Cup 2019, los duelos en pareja han estado equilibrados. El primer día el triunfo fue para Europa, en el segundo día (sábado) fue para Resto del Mundo y ahora será el desempate. Un partido de pronóstico reservado pero que encuentra al equipo rojo con mínima chance de error si quiere ganar este certamen.

La ventaja es para el Team Europa ue ha sumado siete puntos contra cinco de Resto del Mundo. Es decir que un triunfo de la dupla conformada por Roger Federer y Rafael Nadal podría poner a un triunfo de que Europa se llev este apasionante torneo de exhibición.

El equipo de resto del Mundo, sin embargo, está obligado a ganar tres de los cuatro partidos que se desarrollarán este domingo. Las esperanzas de sumar los tres puntos del día está depositada en la pareja estadounidense que buscará demostrar que dos estrellas no hacen una gran dupla. ¡Partidazo!

Roger Federer y Rafal Nadal vs. John Isner y Jack Sock | Laver Cup | Aquí se jugará este partido

►¡Insólito! Combate entre Yair Rodríguez y Jeremy Stephens acabó 'sin resultado' en la estelar del UFC México [VIDEO]



► ¡Dominio total! Claudio Puelles venció a Marcos Mariano por decisión unánime en el UFC México [VIDEO]



► No se pudo: Carlos Huachín cayó ante 'El Teco' Quiñónez por decisión unánime en el UFC México [VIDEO]



► Con bailecito incluido: la singular celebración de Bethe Correia tras ganar en el UFC México [VIDEO]