El español Rafael Nadal saldrá este domingo (11:00 am, hora peruana, vía ESPN) en busca de su clasificación a cuartos de final del US Open 2018 , cuando se enfrente al georgiano Nikoloz Basilashvili sobre la cancha dura de Nueva York.

Con una rodilla causándole molestias, Rafael Nadal, vigente campeón del US Open, sobrevivió a un sufrido examen en la tercera ronda, imponiéndose 5-7, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) al ruso Karen Khachanov, en un vibrante duelo que tomó 4 horas y 23 minutos el viernes.

"He podido escapar de un tremendo aprieto", dijo Rafael Nadal tras vencer a un adversario una década más joven que él. Tras ceder el primer set, el español pidió la presencia del fisioterapeuta para que la vendara la rodilla derecha, la misma que la ha causado problemas en el pasado.

"No quiero hablar de la rodilla. Estamos en medio de un torneo importante y lo único que creo es que voy a estar al cien por cien para la siguiente ronda", dijo Nadal. "Ha sido algo menor, en general... Todas las cosas que van ocurriendo tienen un impacto en el juego. He pedido que me pusieran un vendaje para tener un poco de sujeción, nada más".



Nadal pasó toda la tarde exigido al máximo por la torre rusa de 1,98 metros. Al borde del abismo en varias ocasiones, el campeón de 17 majors respondió siempre con su omnipresente garra y temple de acero cuando estuvo a dos puntos de quedar abajo por dos sets, a dos puntos de ceder el tercer parcial y a un punto de perder el cuarto e irse a un quinto.

Ahora Rafael Nadal chocará por el pase a octavos de final al georgiano Nikoloz Basilashvili, quien superó la tercera ronda del US Open 2018 tras imponerse por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 al argentino Guido Pella.

Fuente: AFP