Nadal vs. Bautista: se enfrentan en el debut de 'Rafa' en el Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal vs. Roberto Bautista (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) juegan por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo en el Montecarlo Country Club desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Nadal y Bautista marcará la vuelta de ‘Rafa’ a la tierra batida. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados en el Masters 1000 de Montercarlo.

Un mes después de su retirada en Indian Wells, por molestias en la rodilla derecha, Rafael Nadal se siente a punto para retomar la competición. El Masters 1000 de Montecarlo marca la apertura de la temporada de tierra batida, la superficie que mejor domina el manacorí.

Muchos de los grandes momentos de su carrera se ubican sobre polvo de ladrillo. En ese terreno ganó ocho de los once títulos de 2005, su campaña más prolífica; y cuatro de los cinco trofeos que mordió en 2018.

En 2019, Rafael Nadal busca todavía el primero y Montecarlo es un lugar propicio. Once veces triunfó allí, tantas como en Roland Garros. "Es el máximo favorito para ganar los títulos que vienen", expuso sin reparo su tío, Toni Nadal.

"He visto a Rafael pegándole muy bien a la pelota, está con confianza para hacer una buena temporada en tierra", indicó en la presentación del Mallorca Open.

El choque ante Roberto Bautista, que será este miércoles, validará o no las palabras del extécnico de Rafael Nadal, a quien aguarda un estreno exigente, ante el número 22 de la clasificación general del ATP.

Los dos embates precedentes entre ambos, 'Rafa' los resolvió con solvencia: por 6-4 y 6-3, en el Masters de Madrid de 2014 y por 6-1, 6-2 y 6-2, en la edición de 2017 de Roland Garros.

Nadal vs. Bautista: horarios del partido

México 7:00 a.m.

Perú 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Paraguay 8:00 a.m.

Venezuela 8:00 a.m.

Chile 8:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m.

España 2:00 p.m.



Fuente: EFE

►Motivación total: deportistas que ganen medallas en Lima 2019 recibirán una vivienda gratuita



► De cara a Lima 2019: deportistas Top Perú compartieron sus experiencias con escolares del Callao



►Otro más que se va: exmiembro de la Familia Wyatt pidió su liberación a WWE

►¡Salieron con todo! Así se desarrolló la segunda fecha de la Liga Peruana de Muay thai