Rafael Nadal está decidido a recuperar el primer puesto del ránking mundial lo antes posible. Para ello deberá de llevarse el título del Masters 1000 de Roma , donde este viernes (5:00 am, hora peruana, vía ESPN) chocará ante el italiano Fabio Fognini por el boleto a semifinales.

Extremadamente sólido, Rafael Nadal batió este jueves al joven canadiense Denis Shapovalov, de 19 años, por 6-4 y 6-1 para meterse dentro de los ocho mejores del Masters 1000 de Roma .



Shapovalov mostró una mayor resistencia en la primera manga, cuando salvó ocho bolas de rotura en sus dos primeros juegos al servicio, mostrando una verdadera oposición a la leyenda. Pero en la segunda se quedó sin argumentos ante la experiencia de Rafael Nadal .

"Hice un partido sólido, fallé algunas ocasiones al resto, pero el partido cambió cuando hice el break. Con mi servicio estuve bastante tranquilo todo el rato y después he cometido menos errores al resto. Como balance general, no me puedo quejar", dijo Rafael Nadal .



Fabio Fognini, por su parte, se metió a cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras imponerse por un doble 6-4 al alemán Peter Gojowczyk.