Rafael Nadal vs Mikhail Kukushkin por Wimbledon 2018 . Este jueves, en transmisión por ESPN TV, se lleva a cabo el segundo partido del español en Londres.



El número 1 del mundo chocará por cuarta ocasión con el kazajo Mikhail Kukushkin , contra quien nunca ha cedido un solo set. Espera seguir con la buena racha por el paso a tercera ronda de Wimbledon .

Rafael Nadal tiene la obligación de llegar, por lo menos, a los octavos de final en Wimbledon . De no lograrlo, podría perder su puesto en el ranking ATP ante Roger Federer, segundo de la lista.



Con dos Wimbledon en su palmarés (2008 y 2010), Nadal aspira a lograr su tercer doblete Roland Garros- Wimbledon e igualar en este aspecto al sueco Bjorn Borg.



Su drama en las canchas de hierba del All England Club se inició en 2012, con la eliminación ante el checo Lukas Rosol y los meses de pare por una lesión de rodilla que mermó su confianza en la superficie más exigente con esta articulación.



"Después de jugar la final de Roland Garros y de jugar tantos partidos sobre tierra batida, para mis rodillas los cambios bruscos no son buenos", afirmó el mallorquín.