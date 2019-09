¡Sorprendió a todos! Daniil Medvedev le quebró el servicio a Rafael Nadal en el primer set [VIDEO]

La final del US Open 2019 entre Rafael Nadal y Daniil Medvedev ya empezó en la ciudad de Nueva York, y el el primer quiebre del partido fue una sorpresa para todo el público que se dio cita en el en el Arthur Ashe Stadium.



Iban 40-30 a favor del ruso. Rafa sacó y en una devolución de Medvedev, el español no pudo responder bien y la pelota chocó con la red. Daniil puso el 2-1. Sin embargo, no duró mucho porque el número dos del mundo también quebró y puso el 2-2.

Así Medvedev le quebró el servicio a Rafael Nadal. (Foto y video: ESPN)

El español, número dos del mundo, y el ruso, quinto del ATP, confirmaron su condición de ser los mejores jugadores actuales en el circuito y consiguieron el pase a la final de este domingo 8 de septiembre en el Abierto de Estados Unidos.



‘Rafa’ Nadal alcanzó esta instancia después de derrotar al italiano Matteo Berrettini en una semifinal que solo fue pareja en el primer set. El manacorí arrasó por 3-0 con parciales de 7-6 (6), 6-4 y 6-1; mientras que Medvedev llega tras vencer a Grigor Dimitrov por 7-6, 6-4 y 6-3.

