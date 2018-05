Luego de celebrar en Montecarlo y Barcelona, Rafael Nadal tiene como objetivo el Masters 1000 Madrid. Por eso, este miércoles (9:00 am/ ESPN) buscará empezar de la mejor manera su camino al sexto título en la 'Caja Mágica' ante Gael Monfils.

Rafael Nadal viene de derrotar al griego Stefano Tsitsipas por 6-2 y 6-1 en la final del ATP 500 de Barcelona. Por su parte, Monfils avanzó hasta la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid tras vencer a Nikoloz Basilashvili por 2-1 (6-2, 3-6 y 6-3).

En el historial entre ambos, Rafael Nadal lleva la ventaja con 13 victorias en 16 partidos. A pesar de ser el número uno, el español no se siente favorito en el Masters 1000 de Madrid.

"La superioridad termina o empieza queda atrás cuando se está en la cancha. He estado bien en Barcelona y Montecarlo. Pero eso no me garantiza que vaya a ser el mejor. Necesito estar preparado, me preocupa cero el tema de ser favorito", declaró Rafael Nadal.

"Vengo de jugar muy bien en dos torneos, pero en condiciones diferentes. En Madrid, está el tema de la altitud, uno tiene que adaptarse al vuelo de la bola, al bote. Pero cada día estoy con mejores sensaciones y contento de jugar otra vez en casa", agregó.