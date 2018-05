Rafael Nadal está cerca de batir una nueva marca. Este jueves 10 de mayo (1:00 pm, vía ESPN3) podría conseguirlo en el encuentro ante el argentino Diego Schwartzman por los octavos de final del Masters 1000 de Madrid.

Hasta el momento, Rafael Nadal suma 37 victorias en sus últimos 38 partidos en la superficie, incluyendo 20 al hilo. Con estas cifras, queda a dos sets de romper el record que John McEnroe estableció en 1984, de 49 sets ganados seguidamente en la misma superficie.



Por cuarta vez en su carrera, el español se verá las caras con Diego Schwartzman. Le ha ganado en todas esas ocasiones, pero este año podría ser diferente pues el argentino ha mejorado con respecto al año pasado en el mismo Masters 1000 de Madrid, cuando perdió en segunda ronda ante el japonés Kei Nishikori.



"No sé como se frena a Rafael Nadal. Tengo que entrar bien en el partido, intentar que no logre tener una gran diferencia y que no todo sea favorable a él. Trataré de disfrutar y jugar a más del cien por cien para tener opciones", señaló Schwartzman.