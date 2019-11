Nadal vs. Shapovalov EN VIVO ONLINE vía ESPN: sigue las semifinales del Masters 1000 de París

Nadal vs. Shapovalov EN VIVO y EN DIRECTO: sigue el partido de las semifinales del Masters 1000 de Parí s en la Cancha Central desde las 10:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Nadal y Shapovalov será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define a uno de los finalistas del Masters 1000 de París.

Rafael Nadal quiere añadir a su amplio palmarés el trofeo de este torneo. El español está a un paso de la final, pero antes debe medirse al canadiense Denis Shapovalov este sábado 2 de noviembre.

El manacorí peleó por el título de este certamen en el año 2007, pero cayó contra David Nalbandian. En 2009 y 2013 avanzó hasta las semifinales; sin embargo, perdió ante Novak Djokovic y David Ferrer, respectivamente.

Nadal buscará cambiar la historia en el 2019. “Estoy contento por llegar otra vez a semifinales después de tiempo. Siempre he tenido problemas en este torneo; por eso, ser capaz de llegar hasta aquí es una gran noticia”, admitió.

El tenista español, en los cuartos de final, venció sin contratiempos al francés Jo-Wilfried Tsonga por 7-6 (4) y 6-1 en una hora y 35 minutos. No obstante, el actual 2 del mundo sabe que será un verdadero desafío avanzar a la final.

“Está jugando muy bien, ganó en Estocolomo, ha ganado a jugadores muy buenos y de manera brillante. Necesito jugar a mi máximo nivel, si no, no creo que sea posible ganarle”, declaró Nadal sobre Denis Shapovalov.

El canadiense derrotó con un doble 6-2 al francés Gaël Monfils en los cuartos de final. El tenista de 20 años se enfrentará por tercera vez a ‘Rafa’ y querrá repetir la victoria del Abierto de Montreal, en 2017, por 2-1.

Nadal vs. Shapovalov: horarios del partido

México 9:30 a.m.

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Paraguay 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 4:30 p.m.



► ¡Triunfo peruano! Alonso Gamero campeonó en la categoría de metas volantes de la Vuelta a Guatemala 2019



► 'Canelo' Álvarez vs. Sergey Kovalev vía Space y TV Azteca: sigue la pelea por el título semipesado de la OMB



► Cerca al título: Juan Pablo Varillas avanzó a las semifinales del Challenger de Guayaquil



► ¡No podía faltar! The Rock presentó el título del 'Peleador Más Recio' en el careo oficial del UFC 244 [VIDEO]