Rafael Nadal perdona, pero no olvida. Este jueves 17 de mayo (8:30 am / ESPN) enfrentará al canadiense Denis Shapovalov en los octavos de final del Masters 1000 de Roma . Esta será la revancha para el español, quien fue eliminado por el joven tenista en el 2017.

Denis Shapovalov , reciente semifinalista en Madrid, donde se rindió ante el futuro campeón, el alemán Alexander Zverev, necesitó dos horas y 29 minutos para eliminar al holandés Robin Haase 7-6(3), 6-7(5) y 6-3.



El talento canadiense, de 19 años, se verá las caras el jueves con Rafael Nadal , siete veces campeón en la tierra batida del Masters 1000 de Roma (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013), que se estrenó este miércoles con un concluyente 6-1 y 6-0 contra el bosnio Damir Dzhumhur.



El mallorquín tratará de vengarse tras la derrota que Shapovalov le infligió en el torneo de Montreal 2017, en el único precedente entre ambos.



"Después de la derrota en Madrid era importante volver fuerte y tuve el control del partido. No sé cuántos errores no forzados cometí, pero no fueron demasiados. También controlé un alto porcentaje de los puntos, así es como quiero jugar", señaló Nadal .