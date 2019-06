No se cansa de hacer show: Nick Kyrgios hizo de las suyas en el ATP 500 de Queen's [VIDEO]

El tenista australiano Nick Kyrgios , una vez más, hizo de las suyas en una competencia de la ATP. Sin embargo, al final del día le hicieron ver la realidad y lo eliminaron del Torneo de Queen's Club , que forma parte de la gira sobre hierba.

Kyrgios comenzó el día ganándole al español Roberto Carballés (7-6, 6-3), pero durante el partido el de Canberra se quejó porque el árbitro Fergus Murphy había cobrado un punto que él consideraba ilegal.



"¿Esto es una broma, no? La bola se ha ido... También te diré algo: esa gorra que tienes es ridícula. ¿Por qué la llevas si no hace sol?", dijo el tenista, quien durante el descanso dio muestras de que no le interesaba su partido y se acercó a ver el encuentro que se estaba disputando en la cancha contigua, entre Gilles Simon y Kevin Anderson.

Kyrgios viendo otro partido. (Foto: Getty Images/ Video: Twitter)

Ya en los octavos de final, Kyrgios se enfrentó al joven canadiense Félix Auger-Aliassime pero no pudo derrotarlo y cayó por 7-6, 6-7 y 5-7. Pero no se fue, sin antes realizar uno de esos buenos puntos que solo él saber hacer golpeando la bola entre sus piernas.



Kyrgios también fue abucheado en la pista por los espectadores de Queen's. Y no se quedó callado, pues les dejó un mensaje: "Tengo que hacer frente a árbitros idiotas y a esos idiotas de la multitud", indicó.

Kyrgios haciendo un buen punto. (Foto: Getty Images/ Video: Tennis TV)

