Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas: se enfrentan en la final del Masters 1000 de Madrid

Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas juegan EN VIVO la final del Masters 1000 de Madrid , también llamado Mutua Madrid Open 2019, este domingo 12 de mayo no antes de las 11:30 am. (hora peruana) y con transmisión de ESPN. Sigue todas las incidencias de este partidazo que cierra este certamen.

El número uno del mundo, Novak Djokovic, ganó al austríaco Dominic Thiem 7-6 (7/2) y 7-6 (7/4) para meterse en la final del torneo de Madrid. Djokovic necesitó 2 horas y 22 minutos de juego para alcanzar el último escalón de este certamen.

"Este era exactamente el partido que yo necesitaba", aseguraba un satisfecho Djokovic en la pista, nada más finalizar su encuentro, pensando probablemente en la tierra batida de Roland Garros.

De otro lado, el griego Stefanos Tsitsipas ganó este sábado a Rafa Nadal por 6-4, 2-6, 6-3 para meterse en la final del torneo de Madrid, donde le espera el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Tsitsipas se impuso en 2 horas 34 minutos a un Nadal que ve como se le escapa otra final después de las de Montecarlo y Barcelona, donde cayó también en semifinales.



Con información de AFP

