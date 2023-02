Por sorteo, realizado en las oficinas de Londres de la ITF, le tocó a la bicolor ser local otra vez y se espera que esta llave se celebre en el fortín del tenis peruano: el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Jesús María. En cuanto a las fechas, aún no han sido confirmadas, aunque los partidos se deberían jugar el 15 y 16 o el 16 y 17 de setiembre. Pero, ¿qué le espera a la rojiblanca? ¿Es accesible o complicado este conjunto noruego?

El oponente europeo

En la reciente serie de Qualifiers, Serbia, sin Novak Djokovic, aplastó por 4-0 a Noruega, que tampoco tuvo a su mejor tenista Casper Ruud. En su lugar, el cuadro escandinavo estuvo conformado por Viktor Durasovic (359º ATP), Andreja Petrovic (1270º ATP), Lukas Hellum-Lilleengen (1343º ATP) y Herman Hoeyeraal (sin ranking ATP), quienes no pudieron hacer mucho para vencer a los balcánicos. Ante Perú, sin embargo, hay posibilidades de que Ruud se pueda sumar.

“Yo veo dos escenarios en estos momentos. Uno con Casper Ruud y otro sin él. Un escenario con él sería una serie muy complicada; y un escenario sin él sería una serie dura, pero un poco más accesible para Perú, siempre y cuando Varillas esté jugando en ese momento, porque Varillas cada vez muestra que es un jugador más copero”, nos dice Jorge ‘Perico’ Fuentes, conocedor de tenis y profesor en su academia Set Point Competitive.

Yeltsin Ramírez, del portal Tenis Peruano, va casi en la misma línea. “Si es que Casper Ruud no viene, vamos a tener una serie más abierta (accesible). Y en caso venga él, obviamente va a ser de cuidado, porque eso implicaría que podría jugar tanto el singles como el dobles”, apunta. Advierte, además, que la raqueta número uno de Noruega “puede ser un todoterreno, (ya que también) te puede pelear en arcilla”. “Le ha ido muy bien en la gira sudamericana cuando la ha disputado, ganando, inclusive, dos títulos en Buenos Aires”, acota.

En los días previos a la Copa Davis, se sabrá si Ruud viajará a Sudamericana para participar en esta llave. Recordemos que no estuvo recientemente ante Serbia, en la derrota de su país, pues quiso priorizar sus entrenamientos para el circuito ATP. Pero el año pasado sí compitió ante India y lo hizo en setiembre. Aquella vez, los noruegos fueron locales y se impusieron por 3-1 a los indios en superficie dura. Sin embargo, ante Perú serán visitantes y los cotejos se jugarán en polvo de ladrillo.

Algunos podrían creen que si a Casper le va bien en el US Open 2023, que termina el 10 de setiembre, y es convocado a la Laver Cup en Vancouver, entre el 22 y 24 de ese mismo mes, ya no competiría en la Copa Davis. No necesariamente es sí. En 2022, el hoy 4 del mundo llegó hasta la final del ‘major’ estadounidense y luego disputó la Davis, posteriormente también jugó la Laver Cup. Dependerá de él si vuela a Perú o no.

¿Y los demás tenistas que lo acompañan en la selección escandinava? “Viktor Durasovic, que está en el Top 400, tiene un ranking similar al de ‘Nico’ Álvarez. En casa, es fuerte, pero de visita, al parecer, no representaría una amenaza como tal. Igual, hay que tener cuidado con estos rivales. Se puede considerar que Noruega es un rival de riesgo medio, que tiene un Casper Ruud que puede hacer daño”, expresa Ramírez.

Durasovic, cuando Noruega enfrentó a India, ganó su partido individual y el dobles junto a Ruud. Pero, en la llave contra Serbia, perdió en ambas modalidades (en dobles junto a Hoeyeraal). Petrovic, por su parte, también cayó recientemente solo que ante el serbio Miomir Kecmanović. En tanto, Lukas Hellum-Lilleengen no pudo ante el indio Sumit Nagal en setiembre del 2022 y no jugó ante los balcánicos este 2023.

¿Y en el caso de Perú?

Ante Irlanda, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse han demostrado todo lo que pueden aportar al equipo nacional. Ellos -junto a Brian Panta, Nicolás Álvarez y los hermanos Huertas del Pino- se han sumado a la raqueta número uno del país, Juan Pablo Varillas, quien no estuvo ante los irlandeses, pero las últimas veces que ha participado en la Davis ha liderado los triunfos del plantel. “Últimamente está ganando todos sus partidos en la Copa Davis y está venciendo a rivales con mejor ranking que él. Si se da el partido contra Ruud, sería lindo, aparte con ‘JuanPi’ de local se levantan muchas posibilidades”, dice el profesor ‘Perico’ Fuentes.

“Vemos a un Varillas siempre de subida y a un equipo más unido, que (ahora) tiene dos juveniles como Gonzalo Bueno y ‘Nacho’ Buse”, añade. Ramírez, a su turno, apuntala: “El mejor Juan Pablo Varillas que hemos visto en su carrea ha sido en Copa Davis, en la serie ante Bolivia, en la serie ante Chile, y jugando aquí en casa: en el Lawn Tennis. Entonces, eso sienta como un precedente. Y lo más importante para Juan Pablo Varillas y para los chicos es que puedan mantener una temporada buena, tener buenas semanas y llegar con confianza”.

Será una serie intensa venga o no venga Ruud, pues, como dicen ambos conocedores del deporte de la raqueta, muchas veces en Copa Davis el ranking pasa a un segundo plano. Lucho Horna deberá organizar y guiar al equipo para que puedan darle otro triunfo a la afición nacional.

Tenista peruano Ranking ATP Tenista noruego Ranking ATP Juan Pablo Varillas 98º Casper Ruud 4º Nicolás Álvarez 356º Viktor Durasovic 359º Jorge Brian Panta 473º Andreja Petrovic 1270º Gonzalo Bueno 553º Lukas Hellum-Lilleengen 1343º Ignacio Buse 699º Herman Hoeyeraal - Arklon Huertas del Pino 495º - - Conner Huertas del Pino 586º - -

