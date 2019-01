De malas: Nadal anunció que no participará en el ATP 250 de Brisbane por lesión muscular

El tenista español Rafael Nadal no disputará finalmente el ATP 250 de Brisbane por precaución, según anunció este miércoles el propio jugador siguiendo las recomendaciones médicas tras los resultados de una resonancia magnética.



Nadal , que venía de anunciar que su prioridad es "cuidar su físico" tras su llegada a la capital del estado de Queensland, no jugará este jueves frente al francés Jo-Wilfried Tsonga según estaba previsto como consecuencia de las molestias arrastradas tras ser operado en la zona del tobillo el pasado noviembre.



"Hice una resonancia magnética y se vio un pequeño problema en el muslo izquierdo. Quería jugar, pero los consejos de los médicos eran contrarios a que lo hiciera", dijo Nadal.



"Me siento mejor que hace cuatro días y es un riesgo dañar mi cuerpo durante el mes que voy a estar por aquí si hubiera decidido jugar aquí", apuntó Nadal.



El español decidió no disputar por precaución la final de consolación en Abu Dabi el pasado 30 de diciembre con el objetivo de disputar en Brisbane su primer partido oficial desde que abandonara en las semifinales del pasado Open de Estados Unidos, en agosto, frente al argentino Juan Martín Del Potro.



El puesto libre en el cuadro será ocupado por el "lucky loser" Taro Daniel, quien se enfrentará a Tsonga este jueves a la hora que estaba previsto el partido frente al español.

FUENTE: EFE