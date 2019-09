¡La está luchando! El 'Peque' Schwartzman ganó su primer 'game' del partido quebrándole el servicio a Nadal [VIDEO]

El argentino Diego Schwartzman está sufriendo en su partido contra el español Rafael Nadal. Pero no ha bajado los brazos. Al contrario, quiere seguir luchando por su pase a las semifinales del US Open 2019.



Lo ha demostrado tras conseguir su primer 'game' del partido habiendo estado perdiendo por 4-0. Además no fue un 'game' cualquiera, el 'Peque' lo hizo quebrándole el servicio a Rafael Nadal.



Así Diego Schwartzman quebró a Nadal y ganó su primer 'game'. (Video y foto: ESPN)

Nadal , número dos del mundo, superó este lunes en octavos del US Open al croata Marin Cilic en cuatro sets, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2, tras un partido en que el balear protagonizó puntos memorables.



No obstante, Rafa es consciente de que contra Schwartzman tendrá un público argentino "muy ruidoso" a favor de su compatriota. Si bien prefiere tener el público a favor, si se le pone en contra tampoco cree que le quite concentración.



Schwartzman, por su parte, se impuso en los octavos del Abierto de Estados Unidos al alemán Alexander Zverev por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3.



Luego de siete enfrentamientos entre ambos tenistas, Nadal siempre ha derrotado a su rival argentino, quien advierte llegar mejor condición que otras veces y con menos desgaste a este nuevo desafío, en el que cree que tendrá posibilidades de ganar.





► ¡Con puntos seguidos! Así Rafael Nadal le ganó el primer 'game' a Diego Schwartzman [VIDEO]



► [AHORA] Nadal vs. Schwartzman EN VIVO: chocan ONLINE en cuartos de final del US Open 2019 EN DIRECTO



► ¡Duelo inédito! Jon Moxley enfrentará a Kenny Omega en noviembre en el evento Full Gear de AEW



► ¡Gran trabajo! Policía de Tallahassee encontró el título mundial de la AEW que le fue robado a Chris Jericho