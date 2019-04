Rafael Nadal vs. Dominic Thiem: juegan por las semifinales del ATP Barcelona

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Rafael Nadal vs. Dominic Thiem este sábado 27 de abril, por las semifinales del torneo ATP de Barcelona , desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo de tenis será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica. En España vía Teledeportes y #Vamos. También vía streaming por TennisTV.



El español Rafael Nadal se clasificó este viernes para las semifinales del ATP de Barcelona o también conocido Trofeo Conde de Godó al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff por un doble 7-5 en una hora y 42 minutos.

El número 2 del ránking mundial encaminó su duodécimo título en este certamen, aunque ahora debe enfrentar un duro Dominic Thiem.

El tenista austriaco es quinto en el escalafón mundial ATP y en cuartos de final fulminó al argentino Guido Pella por 7-5 y 6-2, en una hora y 41 minutos.

En el 'Head to Head', es decir, los enfrentamientos entre Rafael Nadal y Dominic Thiem, el español ha sido mejor en los 12 encuentros que tuvieron, con 8 victorias, la última en el US Open.

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem - horarios en el mundo

09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

