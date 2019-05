Rafael Nadal vs. Félix Auger-Aliassime: sigue el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal vs. Félix Auger-Aliassime se enfrentan este miércoles 8 de mayo por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid en el estadio Manolo Santana desde la 9:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Rafael Nadal y Félix Auger-Aliassime marcará el estreno del español en esta competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente fase del Masters 1000 de Madrid.

Rafael Nadal vs. Félix Auger-Aliassime: horarios del partido



México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Rafael Nadal, que sufre un virus estomacal desde el domingo, se siente "un poco mejor" pero todavía no tiene "sensaciones superpositivas a nivel corporal", explicó este martes, en la víspera de su debut en el Masters 1000 de Madrid.



"Estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. Tengo tiempo para prepararme y espero estar listo y que esto no me afecte demasiado", dijo Rafael Nadal en rueda de prensa.

La joven perla canadiense Félix Auger-Aliassime pasó el último domingo a la segunda ronda del torneo de Madrid tras imponerse a su compatriota Denis Shapovalov 6-2, 7-6 (9/7).



Auger-Aliassime, que entró en el cuadro madrileño con una invitación, tardó una hora y 49 minutos en deshacerse de Shapovalov, 20º del ránking ATP.

FUENTE: AFP

