Rafael Nadal vs. Fernando Verdasco: sigue el duelo de españoles en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal vs. Fernando Verdasco: sigue este enfrentamiento por los cuartos de final en la Cancha Central del Masters 1000 de Roma. El partido será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN desde las 7:30 am (hora peruana). 'Rafa' es el que llega como favorito.



El duelo entre Nadal y Verdasco será uno de los más atractivos del torneo italiano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a semifinales del Masters 1000 de Roma.

Los partidos del miércoles -de la segunda ronda- se suspendieron por mal tiempo. Entonces, la organización reprogramó estos duelos para el jueves, el mismo día de los octavos de final. Vale decir, algunos tenistas vieron acción dos veces en el mismo día.

Este ha sido el caso de Rafael Nadal y Fernando Verdasco. En el primer turno, los españoles afrontaron los choques por dieciseisavos de final. Unas horas más tarde, se batieron por sus boletos para los cuartos de final.

El número 2 del mundo se midió a Jeremy Chardy, para cumplir con el calendario postergado. El manacorí arrasó con el francés y lo sacó de la competición tras vencer por 2-0 con parciales de 6-0 y 6-1, en una hora y 8 minutos.

Sin muchos descanso, Nadal saltó nuevamente a la cancha en el turno de la tarde. El vigente campeón de Roma repitió una faena brutal frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, clasificado 18 en el ránking, y le ganó 6-1 y 6-0 en solo 62 minutos.

Fernando Verdasco, que debutó el lunes en el torneo venciendo a Kyle Edmund, esperó tres días para volver a la acción. El español, a diferencia de su compatriota, trabajó mucho en ambas contiendas.

Verdasco inició el día con un triunfo importante ante Dominic Thiem por 2-1. El choque fue intenso que estuvo cerca de llegar a las tres horas. Más tarde, saltó a la cancha de arcilla para derrotar a Karen Khachanov en más de dos horas.

“ Verdasco está con muy buena confianza, ganó dos partidos fantásticos contra Thiem y luego ganó también a Khachanov. Será un partido difícil, estará con confianza y yo tengo que jugar de la mejor manera”, dijo Nadal sobre próximo rival.

En el mano a mano, Nadal tiene una amplia ventaja sobre Fernando Verdasco. Los españoles se cruzaron en 19 ocasiones en diversos torneos y superficies. ‘Rafa’ tiene 16 victorias contra las tres de su compatriota.

Nadal vs. Verdasco: horarios del partido

Perú 7:30 a.m.

Ecuador 7:30 a.m.

Colombia 7:30 a.m.

México 7:30 a.m.

Bolivia 8:30 a.m.

Paraguay 8:30 a.m.

Chile 8:30 a.m.

Venezuela 8:30 a.m.

Argentina 9:30 a.m.

Uruguay 9:30 a.m.

Brasil 9:30 a.m.

España 2:30 p.m.



