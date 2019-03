A paso firme: Rafael Nadal derrotó a Filip Krajinovic y avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells

El español Rafael Nadal pasó por encima este miércoles del serbio Filip Krajinovic y avanzó con paso firme a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

Nadal, segundo sembrado y máximo favorito al título junto al suizo Roger Federer tras la derrota en la víspera del serbio Novak Djokovic, no pasó apuros para vencer a su rival en sets corridos de 6-3, 6-4 en apenas una hora y 26 minutos de juego.



Con el estadio a media capacidad por lo temprano del encuentro, Nadal no tardó en entrar en calor, firmando el primer quiebre de la contienda en el segundo juego tras un error no forzado de su oponente, que envió la pelota a la red.



Mientras el español volaba sobre la pista y no acusaba ni el horario ni el fuerte calor del desierto californiano, Krajinovic parecía superado por las circunstancias, con tres golpes con el marco en los dos primeros games.



Con el paso de los juegos, el serbio se fue asentando y recuperó el break en el quinto (2-3) tras mandarla Nadal por el fondo con un revés malogrado.



Sin embargo, su felicidad duró poco. La segunda raqueta mundial selló otro quiebre (4-2) a continuación y se adjudicó la manga en 39 minutos.



La segunda siguió el mismo guión. Nadal continuó apretando, buscando las líneas con su poderoso brazo izquierdo y obligando a Krajinovic a jugar a su merced y así llegó el break decisivo en el tercer juego (2-1), con un golpe marca de la casa muy celebrado por el público.



Ahora, el español espera contrincante en cuartos... pero ya mira de reojo a Federer, su hipotético rival en semifinales.



FUENTE: AFP

