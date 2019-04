Rafael Nadal vs. Grigor Dimitrov: juegan por los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo Rafael Nadal vs. Grigor Dimitrov se enfrentan este jueves por los octavos de final de del ATP Masters 1000 de Montecarlo. El partido será a las 6:40 am (hora peruana).

