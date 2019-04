Rafael Nadal vs. Guido Pella: juegan por los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo Rafael Nadal vs. Guido Pella juegan por los cuartos de final del Masters de Montecarlo en el Court Rainier III. El partido será este viernes a las 7:00 am (hora peruana, vía ESPN).

