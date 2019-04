Rafael Nadal vs. Jan-Lennard: sigue el duelo en cuartos de final por el Barcelona Open

Rafael Nadal vs. Jan-Lennard EN VIVO y EN DIRECTO: se enfrentan este viernes desde las 8:10 de la mañana (hora peruana), por los cuartos de final del Barcelona Open. La transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de ESPN. El español llega como favorito en este torneo cuyo escenario es de tierra batida.

Nadal vs. Jan-Lennard: horarios del partido

08:10 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:10 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

10:10 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

14:10 horas - Reino Unido

15:10 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Nadal ofreció una versión más relacionada a su nivel habitual en las pistas de arcilla al vencer el jueves 6-3, 6-3 a David Ferrer para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Barcelona.

El 11 veces campeón en el Conde de Godó levantó cuatro de las cinco bolas de quiebre y rompió cuatro veces el servicio de su compatriota. Pudo haber sido el último partido de Nadal ante Ferrer, quien se retirará del tenis tras el Abierto de Madrid.

Rafael Nadal mejoró bastante tras la derrota ante el eventual campeón Fabio Fognini en las semifinales del Masters de Montecarlo la semana pasada y exigirse a tres sets para superar a Leonardo Mayer al debutar en Barcelona.

"Se ha dado un paso adelante, hacia atrás era difícil darlo siendo realistas. No se pasa de cero a cien pero sí he sido yo. Dentro de las cosas que podía hacer me he sentido alegre, con intensidad, con agresividad y seguridad en general", valoró Nadal.

Máximo cabeza de serie del torneo, Nadal se las verá ahora con el alemán Jan-Lennard Struff, quien sorprendió al derrotar al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 3-6, 6-2. Tsitsipas, octavo cabeza de serie, perdió ante Nadal en la final del año pasado.

FUENTE: AP

