Nadal vs. Chardy EN VIVO: se enfrentan en duelo postergado por lluvias en el Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal vs. Jérémy Chardy ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) chocan en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma desde la 4:15 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. En este torneo, el tenista español buscará seguir recuperando el buen juego que tiene sobre tierra batida. El partido fue postergado por lluvias, pero ahora se realizará el jueves.

El duelo entre Nadal y Chardy será uno de los más atractivos en el abierto italiano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del Masters 1000 de Roma.

Rafael Nadal iniciará la defensa titular del Masters 1000 de Roma en la segunda ronda enfrentando a Jeremy Chardy. El tenista español, además, buscará levantar el primer trofeo de esta temporada.

El manacorí conoce a la perfección el campo italiano, pues este escenario ha sido testigo de los ocho campeonatos ganados. El último de ellos en el 2018, tras vencer por 2-1 al alemán Alexander Zverev.

‘Rafa’ Nadal aseguró que “tiene mucho trabajo por hacer” después de caer eliminado en las semifinales de Madrid frente al griego Stefanos Tsitsipas. “Perdí un par de torneos, pero también estuve cerca de ganar”, manifestó.

“No he ganado títulos en tierra, pero por ejemplo en 2015 gané en Buenos Aires y ahora mismo me siento mucho mejor que ese año”, añadió el español, segundo clasificado en el ránking ATP.

El rival del tenista manacorí en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma será el francés Jeremy Chardy. El número 42 del mundo eliminó en la jornada del martes a su compatriota Richard Gasquet por 2-1 con parciales de 6-1, 4-6 y 6-3.

Rafael Nadal, vencedor de 33 títulos Masters 1000, ha ganado los dos únicos precedentes frente al galo Chardy, que se remontan a los torneos de Viña del Mar 2013 y a Cincinnati 2015, sin perder ningún set.

Nadal vs. Chardy: horarios del partido

Perú 5:30 a.m.

Ecuador 5:30 a.m.

Colombia 5:30 a.m.

México 5:30 a.m.

Bolivia 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

Chile 6:30 a.m.

Venezuela 6:30 a.m.

Argentina 7:30 a.m.

Uruguay 7:30 a.m.

Brasil 7:30 a.m.

España 12:30 p.m.



FUENTE: EFE

► Roger Federer vs. João Sousa: sigue el partido de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma



► ¡Todo listo para Money in the Bank! Repasa todos los resultados del SmackDown Live de Inglaterra



► Se agarraron a golpes: Kevin Owens no pudo con Kofi Kingston a pesar de recibir la ayuda de Sami Zayn [VIDEO]



► ¡Cada vez más cerca! Combate Américas presentó su video promocional a menos de tres semanas del evento en Perú [VIDEO]