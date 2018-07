Rafael Nadal tiene asegurado el número 1 del mundo, pero no por ello va a descuidarse. Este lunes (10:30 am hora peruana, 5:30 am en España) en transmisión EN VIVO por ESPN , se lleva a cabo el encuentro ante el checo Jiri Vesely por el pase a cuartos de final en Wimbledon 2018 .



El español llega como el favorito. Ya ha vencido a Jiri Vesely en la única ocasión en la que se han visto las caras, en 2015 en Hamburgo (Alemania) sobre tierra batida. Rafael Nadal se llevó la victoria por 6-4 y 7-6 (2).

Con su victoria del sábado ante el australiano Alex de Miñaur, Rafal Nadal se aseguró seguir como número uno del mundo haga lo que haga el suizo Federer, pero el objetivo es recuperar el tono en un torneo en el que no supera los octavos desde 2011, cuando perdió la final con Novak Djokovic.



"Estoy contento por la manera de jugar de esta primera semana. Tres partidos, y cada uno de ellos más positivo. No he jugado contra grandísimos sacadores ( Vesely mide casi 2 metros), pero he jugado contra rivales que saben jugar en esta superficie", señaló el mallorquín.



Rafael Nadal , de 32 años, dos veces campeón en el All England Club, opta a un tercer triunfo que significaría además un tercer doblete Wimbledon -Roland Garros, algo que sólo había conseguido el sueco Bjorn Borg.



La corona en Wimbledon le daría su 18º título del Grand Slam y le acercaría un poco más a los 20 del suizo Roger Federer, de 36 años.