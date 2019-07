Rafael Nadal vs. Joao Sousa: chocan en octavos de final Wimbledon 2019

Rafael Nadal vs. Joao Sousa: se enfrentan en octavos de final de Wimbledon 2019 en la Cancha Central del All England Lawn Tennis y Croquet Club. La transmisión para América Latina estará a cargo de ESPN desde las 7:00 a.m. (hora peruana).



Nadal vs. Sousa: horarios del partido

07:00 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

09:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

13:00 horas - Reino Unido

14:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El español, número dos del mundo y tercera cabeza de serie del torneo, eliminó el sábado con facilidad al francés Jo-Wilfried Tsonga sobre la hierba del Grand Slam inglés.

Nadal, campeón de Wimbledon en 2008 y 2010, necesitó una hora y 48 minutos para imponerse a Tsonga, número 72 mundial, por 6-2, 6-3 y 6-2 en la pista central del All England Club londinense.

Pese a su gran potencia de brazo, a Tsonga no le entraban los primeros saques al principio del partido y le faltó precisión al intentar buscar las líneas.

Tampoco las piernas le dieron la velocidad necesaria para neutralizar a un Nadal muy concentrado, que cometió pocos errores.

El francés comenzó a encontrar su gran saque en el inicio del segundo set y a varias la velocidad de los golpes, subiendo a la red para intentar acortar los puntos.

Pero perdió su servicio con una doble falta cuando sacaba para igualar a 3 juegos y a partir de ahí pareció fallarle la concentración.

Nadal sentenció la segunda manga con un juego en blanco para el francés y se mostró expeditivo en la tercera pese a los destellos de genio de Tsonga.

Ahora Rafa Nadal abrirá los octavos de final de Wimbledon en la Pista Central del All England Club, contra el portugués Joao Sousa, que se impuso a Daniel Evans, el último de los seis británicos que iniciaron el cuadro (4-6, 6-4, 7-5, 4-6 y 6-4).



FUENTE: AFP

