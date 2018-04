Luego de vencer a Grigor Dimitrov y acceder a su duodécima final del Masters 1000 de Montecarlo , Rafael Nadal tendrá que medirse ante Kei Nishikori este domingo (7:30 am/ ESPN). El español, vigente campeón, buscará su título número once.

Rafael Nadal avanzó hasta la final del Masters de Montecarlo tras dejar en el camino a Bedene, Khachanov, Thiem y Dimitrov. Por su parte, Nishikori, superó a Berdych, Medvedev, Seppi, Cilic y Alexander Zverev.

En el historial entre ambos, Rafael Nadal tiene la ventaja con nueve partidos a su favor; mientras que Nishikori solo ha ganado en dos ocasiones. Eso sí, el japonés derrotó al español en la última vez que se enfrentaron, en los Juegos de Río 2016.

"Llegar a la final 12 veces en el Masters de Montecarlo es difícil de imaginar. Y más ganar diez. La verdad es que no me importa si soy el favorito o no. Estoy en la cancha y trato de hacer lo mejor posible para ganar. Ese es mi objetivo", declaró Nadal.

Cabe señalar que Rafael Nadal, ganador diez veces de Roland Garros, debe ganar este torneo si quiere conservar el número 1 del mundo, amenazado por el suizo Roger Federer.