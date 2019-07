Rafael Nadal vs. Roger Federer EN VIVO ONLINE: sigue el partido por las semifinales de Wimbledon 2019

Rafael Nadal vs. Roger Federer (N VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE | GRATIS): sigue el partido de las semifinales de Wimbledon 2019 en la Cancha Central de All England Club desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y ESPN Play. Esta en la cuarta que Rafa y Roger se mediran en césped.



El duelo entre Nadal y Federer será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define a uno de los clasificados a la final masculina de Wimbledon 2019.

Rafael Nadal y Roger Federer, dos grandes de la historia del tenis, se enfrentarán en la hierba de Wimbledon este viernes 12 de julio. El ganador se medirá al vencedor de la llave conformada por Novak Djokovic y Roberto Bautista.

El español y el suizo se verán las caras en esta competencia por primera vez en once años. En aquella ocasión, los dos jugadores definieron al campeón de la edición del 2008, en un choque que duró cuatro horas y 48 minutos.

El memorable partido, interrumpido tres vece por la lluvia, terminó con ‘Rafa’ Nadal como el ganador del trofeo. El manacorí se impuso a ‘Su Majestad’ por 3-2, con parciales de 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (8/10) y 9-7.

"Volver a encontrarme con Federer once años después, es especial. Representa mucho para mí y probablemente también para él. Personalmente el de 2008 fue el que a mí más me marcó”, aseguró el actual número dos del planeta.

“Lo intenté todo, pero ‘Rafa’ jugó de forma fantástica”, recordó el helvético sobre el duelo mencionado. No obstante, once años después, el suizo todavía considera que Nadal está en condiciones de “hacer daño a cualquiera”.

Nadal y Federer se encontraron tres veces en Wimbledon (todas en la gran final). Por el momento, el récord es favorable para el suizo con dos victorias y un triunfo para el español -en 2008- que puede emparejar la cuenta.

Nadal vs. Federer: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



FUNTE; AFP

► Tour de Francia 2019: sigue la Etapa 7 entre Belfort y Chalon-sur-Saone con los ciclistas colombianos



► ¡Qué buen provecho sacarán! La llegada del trío Durant, Irving y Jordan dispara las ventas de los Brooklyn Nets



► WWE Extreme Rules 2019: fecha, hora y canal del evento más extremo de lucha libre



► Luis Pizarro, el 'as' de la gimnasia artística que casi se queda sin Panamericanos por practicar demasiado