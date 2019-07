Rafael Nadal vs. Sam Querrey: chocan en los cuartos de final de Wimbledon 2019

Rafael Nadal vs. Sam Querrey : sigue el partido por los cuartos de final de Wimbledon 2019 en la Cancha 1 desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN y el servicio de streaming de ESPN Play.

El duelo entre Nadal y Querrey será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define a uno de los clasificados a las semifinales de Wimbledon 2019.

Rafael Nadal tendrá una prueba -sobre el papel- ligera frente al estadounidense Sam Querrey, clasificado 65 en el ránking ATP. El encuentro entre ambos tenistas se desarrollará este miércoles 10 de julio.

El manacorí sigue firme en el torneo londinense. En la etapa anterior, el número dos del mundo no tuvo dificultades para superar al portugués Joao Sousa por 6-2, 6-2 y 6-2 en una hora y 45 minutos.

Hasta aquí, ‘Rafa’ Nadal solo ha perdido un set en el torneo: frente Nick Kyrgios, en la segunda etapa. Pero, el español se impuso al australiano (3-1), tal como lo ha hecho contra el japonés Sugita y el francés Tsonga.

De su lado Sam Querrey ha jugado 11 veces en Wimbledon, considerando la edición 2019. El mejor resultado del estadounidense en este certamen fue hace dos años, cuando llegó hasta las semifinales y perdió frente al croata Marin Cilic.

El 65 del planeta dio la sorpresa de la primera ronda tras dejar en el camino a Dominic Thiem. Luego, en el camino, el norteamericano batió al ruso Rublev, el austriaco Millman y su compatriota Sandgren.

"No te regala un punto, y siendo zurdo es un desafío en sí mismo. Es intenso, ganador de puntos, tiene energía, sabes cuando estás ahí fuera que va a hacer todo lo imposible por ganarte”, aseguró Querrey sobre Nadal.

Nadal vs. Querrey: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



