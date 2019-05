Rafael Nadal vs. Yannick Maden: chocan en la segunda ronda del Roland Garros 2019

Rafael Nadal vs. Yannick Maden se enfrentan en la segunda ronda del Roland Garros 2019 en el Court Suzanne Lenglen desde las 5:15 a.m. (horario peruano). La transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo de ESPN.

El duelo entre Nadal y Maden será uno de los más atractivos del Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de Roland Garros 2019.

Rafael Nadal continuará su camino en Roland Garros 2019 y el siguiente oponente es Yannick Maden, en la segunda ronda de la competencia. El partido ha sido programado para este miércoles 29 de mayo.

El español se estrenó en el certamen francés frente a Yannick Hanfmann, número 180 del mundo. El manacorí consiguió una victoria cómoda ante el alemán por 3-0 con parciales de 6-2, 6-1 y 6-3.

Luego de superar la primera barrera, ‘Rafa’ Nadal reconoció que, conforme pasan las semanas disputando encuentros sobre tierra batida, está alcanzando su mejor forma y cerca de llegar a su versión óptima.

“Son tres semifinales y un título de campeón, en torneos difíciles (en canchas de arcilla). Si me hubieran dado un papel para firmar estos resultados en la gira de tierra, a lo mejor te lo firmo”, aseguró el 2 del ránking ATP.

El español se medirá a otro alemán en la segunda ronda de Roland Garros: Yannick Maden. El teutón, clasificado 114 del planeta, ha ingresado por primera vez al cuadro principal de la competencia francesa.

Madden, de 29 años, venció en la fase anterior al belga Kimmer Coppejans por 3-0 con parciales de 7-6, 7-5 y 6-3. Nadal, en la víspera, admitió que vio algunos juegos del siguiente oponente.

"Lo había visto jugar alguna vez. En YouTube puedes ver muchas cosas, hay resúmenes de partidos suyos. Aunque puedas tener una idea del rival por los vídeos, al final siempre es lo mismo, tienes que intentar estar bien tú", reveló el español.

Nadal vs. Maden: horarios del partido

Perú 5:15 a.m.

Ecuador 5:15 a.m.

Colombia 5:15 a.m.

México 5:15 a.m.

Bolivia 6:15 a.m.

Paraguay 6:15 a.m.

Chile 6:15 a.m.

Venezuela 6:15 a.m.

Argentina 7:15 a.m.

Uruguay 7:15 a.m.

Brasil 7:15 a.m.

España 12:15 p.m.



