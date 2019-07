Rafael Nadal vs. Yuichi Sugita: sigue el debut del tenista español en la primera ronda de Wimbledon 2019

Rafael Nadal vs. Yuichi Sugita VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido por la primera ronda de Wimbledon 2019 en el Cancha Central desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión a través de la señal de ESPN.

El duelo entre Nadal y Sugita será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la segunda ronda de Wimbledon 2019.

La ruta de Rafael Nadal rumbo al trofeo de Wimbledon 2019 iniciará este martes 2 de julio contra el japonés Yuichi Sugita. El español parte como gran favorito para acceder a la próxima etapa de la competencia.

El manacorí disputó dos encuentros en la superficie de hierba en el torneo de exhibición de Hurlingham. El número dos del mundo cayó contra el croata Marin Cilic (2-0) y luego contra el francés Lucas Pouille (2-1).

“He ido mejorando cada día, cada vez me siento un poco mejor. Para mí, Wimbledon es un torneo un tanto especial porque llego aquí sin haber jugado partidos competitivos sobre hierba”, indicó el español.

Por su lado, Sugita, de 30 años, diestro con revés a dos manos, figura esta semana en el puesto 274 del mundo, y tiene solo un título en su palmarés, el logrado en Antalya (Turquía), precisamente sobre hierba.

Para competir en Wimbledon 2019, el nipón ha tenido que pasar primero por la fase previa, y en el último encuentro derrotó al checo Lucas Rosol, que fue verdugo de Rafael Nadal en estas pistas en el 2012.

El ganador de la contienda entre Nadal y Sugita se medirá al polémico australiano Nick Kyrgios, en la segunda ronda. Esa misma ruta, tendría en el camino a tenistas como Roger Federer en semifinales y Novak Djokovic en la final.

Nadal vs. Sugita: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.



FUENTE: EFE

► Roger Federer vs. Lloyd Harris: sigue el debut del tenista suizo en la primera ronda de Wimbledon 2019



► Con el regreso de The Club: repasa todos los resultados del RAW de Dallas



► ¡The Club está de vuelta! AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson masacraron a Ricochet en RAW [VIDEO]



► Ya viene la cigüeña: Maria Kanellis le reveló a Mike que está embarazada en pleno combate contra Becky y Rollins [VIDEO]