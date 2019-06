Roger Federer vs Rafael Nadal: fecha, horarios y canales para ver el partido por las semifinales del Roland Garros 2019

Roger Federer y Rafael Nadal volverán a enfrentarse luego de ambos clasificaran a las semifinales del Roland Garros. El suizo se impuso a Stan Wawrinka(7-6, 6-4, 6-7 y 6-4) y el español hizo lo propio contra Kei Nishikori (6-1, 6-1 y 6-3).



El duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal para el pase a la final del Roland Garros 2019 está pactado para este viernes 7 de junio a las 5:50 am (hora peruana). El partido será transmitido por ESPN para Latinoamérica y en Europa por Eurosport y DMax.



Será el duelo número 39 entre las dos estrellas y el sexto entre los dos en la tierra batida de París, donde Nadal siempre venció a Federer, en semifinales en 2005 y luego en las finales de 2006, 2007, 2008 y 2011.



Sin embargo, Nadal no consigue vencer a Federer desde las semifinales del Australian Open 2014. El suizo le ha derrotado en sus últimos cinco duelos, a lo que se suma un sexto por la baja del español antes del duelo que debían disputar este año en semifinales de Indian Wells.



Todos esos últimos triunfos de Federer sobre Nadal fueron en cemento, ninguno en tierra batida, una superficie en la que el español domina claramente al suizo (13-2) y en la que el suizo no derrota a su rival histórico desde la final de Madrid de 2009, hace más de diez años.



Nadal está ya a apenas dos victorias de agrandar su leyenda con un duodécimo título en Roland Garros, un torneo en el que Federer fue campeón en una ocasión, hace justo una década (2009), y donde está haciendo su regreso después de cuatro años sin competir en esta segunda cita anual del Grand Slam.

Roger Federer vs Rafael Nadal: horarios del partido

05:50 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

06:50 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

07:50 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

11:50 horas - Reino Unido

12:50 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Eso sí, Nadal está convencido de que Roger Federer, su rival este viernes en una de las semifinales de Roland Garros, no cambiará la estrategia agresiva que ha mostrado últimamente, porque "no va a huir de aquello que le viene funcionando bien".

Así de seguro se mostró el defensor del título en una entrevista en el set de Eurosport en Roland Garros, en la que advirtió que el juego del suizo se ha ido transformando en las últimas temporadas. "Creo que Roger intentará jugar un agresivo evidentemente. No va a huir de aquello que le viene funcionando bien, bueno yo no lo haría si fuera él", dijo el español.



"Su estilo de juego es distinto al de hace unos años, ahora es más agresivo e intenta evitar los peloteos largos, cosa que antes no pasaba", prosiguió. "Al final puedes tener un esquema de juego similar al de hace 8 años, pero vas variando con el tiempo algunos detalles a la hora de jugar", apuntó Nadal, que se mostró muy relajado ante el envite de este viernes.



"Ahora mismo vengo de jugar al parchís", dijo entre risas. "He ganado una y la otra así, así. Hoy me he entrenado y la verdad es que me he visto muy concentrado. He intentado visualizar la forma en la que quiero jugar mañana. Me he dedicado a entrenar, comer bien y entretenerme y ahora me iré a descansar al hotel para mañana y ver alguno de los partidos", agregó.

FUENTE: AFP/EFE

