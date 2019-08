¡Lo gritó a todo pulmón! El puntazo con el que Maria Sharapova trató de darse ánimos en el US Open 2019 [VIDEO]

Serena Williams se impuso a Maria Sharapova por doble 6-1 en primera ronda del US Open 2019. La ganadora de 23 Grand Slams fue muy superior a su rival y, de esta manera, continúa su camino en busca de su 'major' número 24.



Sin embargo, en el segundo set, Sharapova trató de cambiar la situación dándose ánimos, pero no pudo. ¿Cómo fue? Cuando estaban disputando el sexto juego, Williams sacó de una forma potente. La rusa no se intimidó y le respondió haciendo un grito que se escuchó en todo el Arthur Ashe Stadium. La estadounidense no llegó a la pelota y Sharapova sumó puntos. Lamentablemente, no sirvió de mucho, pues no ganó el partido.



El tremendo punto de Maria Sharapova. (Foto y video: ESPN)

Serena Williams , de 37 años, vuelve al estadio Arthur Ashe un año después de perder la final ante Naomi Osaka en un partido polémico, en el que tachó de sexista al árbitro Carlos Ramos, que este año no oficiará ningún partido en el que esté Serena o su hermana Venus.



Williams y Sharapova -ganadora del US Open en 2006 y hoy en el puesto 87 de la WTA- se han enfrentado 21 veces, con 19 victorias para la estadounidense. Aunque la última vez que midieron fuerzas, en Roland Garros de 2018, la rusa salió victoriosa.

► ¡Fue el primero del partido! Serena Williams le quebró el servicio a Maria Sharapova en el primer set [VIDEO]



► ¡Poderoso saque! Así fueron los primeros 15 puntos de Serena Williams en el US Open 2019 [VIDEO]



► ¡Orgullo nacional! Peruano Jaime Sierra se coronó campeón sudamericano de muay thai de la WMA



► Roger Federer vs. Sumit Nagal EN VIVO: sigue el debut del suizo en primera ronda de US Open 2019