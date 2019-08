¡Fue el primero del partido! Serena Williams le quebró el servicio a Maria Sharapova en el primer set [VIDEO]

Serena Williams impuso su juego en el primer set del duelo con Maria Sharapova en el US Open 2019. La dueña de 23 Grand Slams terminó ganando por 6-1. Pero, ¿cómo llego su primer quiebre? En esta nota te lo contamos.



El partido iba 2-1 a favor de Williams y estaba a punto de sumar su tercer juego, pues el marcado del puntaje estaba 40-30. Sharapova tenía el saque, un error haría que su rival tome más ventaja.



Maria sacó, hubo devoluciones entre ambas tenistas, pero la rusa no pudo soportar el ritmo de Williams. Al final, María no golpeó bien y la pelota chocó con la red. De esta manera, la estadounidense puso el 3-1 con un quiebre.

Así Serena Williams le quebró el servicio a Maria Sharapova. (Foto y video: ESPN)

Serena Williams , de 37 años, vuelve al estadio Arthur Ashe un año después de perder la final ante Naomi Osaka en un partido polémico, en el que tachó de sexista al árbitro Carlos Ramos, que este año no oficiará ningún partido en el que esté Serena o su hermana Venus.



Williams y Sharapova -ganadora del US Open en 2006 y hoy en el puesto 87 de la WTA- se han enfrentado 21 veces, con 19 victorias para la estadounidense. Aunque la última vez que midieron fuerzas, en Roland Garros de 2018, la rusa salió victoriosa.

