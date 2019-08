Dio un paso atrás: Nick Kyrgios pidió disculpas a la ATP tras calificarla de "bastante corrupta"

Nick Kyrgios siempre es noticia cada vez que participa en un torneo. Pocas veces lo es por su juego. En la mayoría de casos, aparece en los medios debido a su mal comportamiento o a las discusiones que tiene con los jueces. El US Open 2019 no podía ser la excepción.

El australiano debutó con una victoria sobre el estadounidense Steve Johnson por 6-3, 7-6 y 6-4. Sin embargo, en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron si le había afectado la multa que le habían impuesto semanas atrás por su mal comportamiento en un partido de Cincinnati (rompió dos raquetas y discutió con el juez), el de Canberra contestó: "En absoluto. La ATP es bastante corrupta de todos modos, así que no estoy preocupado por eso".



Pero su critica no ha durado mucho, pues a través de sus redes ha dado un paso atrás y se ha disculpado. "Me gustaría aclarar lo que dije sobre la ATP de que es corrupta. No elegí bien la palabra. Mi punto e intención era dirigirme al doble criterio que usan mas no a la corrupción", publicó Kyrgios.

Y siguió: "Yo sé que mi comportamiento ha sido controversial en varias ocasiones y que esto me ha traído problemas, muchas veces merecidos. Pero el asunto está en que otros, ya se en mayor o menor medida, hacen lo mismo, tienen un comportamiento parecido al mío y no les dicen nada".

"Ese es mi problema y continuará siéndolo. Para ser claro, yo sé que no soy perfecto y no pretendo serlo. Reconozco que he merecido multas y sanciones, pero espero que nos traten a todos de igual forma, porque hasta el momento no ha sucedido", prolongó.



Y finalizó con este mensaje: "Yo tengo un fuerte apoyo por parte de Chris Kermode (presidente de la ATP) y debo devolvérselo. Por eso, quería aclarar lo que dije. Pero, de todas maneras, mantengo mi posición sobre el doble criterio".

I want to clarify a couple of things.... pic.twitter.com/wRCWcj3tJc — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 28, 2019

