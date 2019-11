Muchos creemos conocer sobre el reglamento en el fútbol. Las faltas, fuera de juego, cuándo usar el VAR y demás; sin embargo, nunca es tarde para aprender, y este viernes, en Alemania, sucedió un hecho que creemos, no tiene presentes, y que ya se ha convertido en viral en YouTube.

Se disputaba el Kiuel vs. Bohum por la Segunda División de Alemania. El delantero visitante Ganvoula atacaba y realizó un disparo buscando el arco contrario pero este se fue más que desviado. El balón salía por un lado de la portería pero lo que parecía una jugada de peligro cambió de un momento a otro.

Kiel vs. Bohum

Un suplente del Kiel decidió tocar la pelota antes que esta traspasara por completo la línea de fondo. El colegiado del encuentro, Timo Gerach, se percató de esto, pero tuvo serias dudas sobre la jugada, Al parecer, aquellos que no están participando del juego, no pueden tocar el balón si no se cobrará la pena máxima.

Luego de la revisión del VAR, el juez decidió señalar el punto medio debido a que el suplente del Kiel tocó el balón dentro del campo. Todos se quedaron con la boca abierta al no entender lo que sucedía. Revisa uno de los virales más vistos en YouTube.

