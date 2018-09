Un palo más para Jorge Sampaoli tras su decisión de dirigir a Argentina. ¿Mala elección? Definitivamente. Más allá del deseo del técnico rosarino de dirigir a la ‘Albiceleste’, se puede confirmar que aquella decisión lo perjudicó a nivel profesional. Hasta antes de tomar de dirigirse a Ezeiza, ‘Sampa’ era considerado un entrenador de clase y, ahora, fue elegido como el peor técnico de la temporada en los Premios ‘The Worst’, según el diario Marca.



Por su participación el Mundial de Rusia 2018, el entrenador argentino ‘ganó’ a una terna compuesta por Vincenzo Montella (Sevilla) y Frank de Boer (Crystal Palace). Sampaoli recibió el 74% de las votaciones, a diferencia del italiano (22%) y holandés (4%). Luego de casi 100 mil, ‘Sampa’ fue elegido por el ‘ganador’ de un certamen que lo liquida.



Se trata de la segunda edición ‘The Worst’. La temporada pasada, en cuestión de técnicos, Arsene Wenger lidera la terna encima de David Moyes y también Frank De Boer, quien en la actualidad no tiene equipo. Luego de una exitosa carrera como mandamás del Ajax, al ex jugador le fue terrible al mando del Inter de Milán y Crystal Palace.



Sampaoli, por su parte, arregló su salida con la Selección Argentina y se encuentra tomando un año sabático luego del mal sabor de la Copa del Mundo. Se lo ha visto en Chile como en su natal Rosario. Luego de dejar el cargo de la Albiceleste, no ha declarado más.