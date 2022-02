Sorprendió al mundo entero. Newell’s Old Boys, a través de sus redes sociales, presentó al plantel que disputará la próxima Copa Libertadores Sub 20, que tiene a Independiente del Valle como el vigente campeón. Sin embargo, el video publicado llamó mucha la atención al mostrar la camiseta con el dorsal número 10 y con el apellido que sueña tener algún día la hinchada de la ‘Lepra’: Messi. No se trata del popular Lionel, actualmente en el París Saint-Germain, sino de Joaquín Messi, un joven futbolista rosarino que viene destacando en el elenco argentino.

Cabe resaltar que pese a las grandes coincidencias en la ciudad de nacimiento y apellido, no existe ninguna relación entre el canterano y la estrella del cuadro parisino. “Apenas llegué muchos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una simple casualidad, en mi pueblo hay tres familias que tienen el apellido Messi. Justo a mí me tocó coincidir con él. Empecé en Newell’s igual que él y ahora también me toca usar la 10″, mencionó el juvenil al sitio oficial de la Libertadores.

Asimismo, Joaquín se animó a hablar un poco sobre sus inicios en el fútbol, señalando que fue Newell’s el club que lo acogió desde muy pequeño. “A los ocho años inicié en el baby, que es la Escuelita Malvinas. Después pasé a cancha de 11. Hice todas las inferiores ahí y ahora estoy en mi último año de Cuarta”, aseveró.

El hincha sueña tener a ‘Lio’ con la 10

No es ningún secreto que en el fútbol argentino aún existe la esperanza de ver al capitán de la Selección Argentina con la camiseta número 10 de los ‘Leprosos’, del cual se declaró hincha. “Sería lo más lindo que me puede llegar a pasar en mi vida. Sería una cosa impresionante”, expresó el futbolista de 19 años, quien tendrá el privilegio de portar su apellido con los colores rojinegros.

Tras la salida de la ‘Pulga’ del FC Barcelona, cuadro donde militó por más de 20 años, en Rosario soñaron en grande y se plantearon la posibilidad de repatriar al astro, luego de su pronta partida a principios del 2000 desde la Inferiores hacia España. En relación a ello, Joaquín fue consultado sobre qué haría si Lionel llegase a vestir la camiseta de Newell’s. “A mí dame cualquier número, a él dale la ‘10′ siempre. Con tal de jugar, dame cualquier número”, reveló.

Por otro lado, en el primer partido del Grupo C, la Sub-20 de la ‘Lepra’ perdió 1-0 frente a Guaraní (Paraguay) en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, Ecuador. El único gol del partido lo marcó Matías Segovia. El próximo duelo será frente a la Universidad de Concepción (Chile), en búsqueda de los tres puntos para pelear el liderazgo o ser el mejor segundo de los tres grupos para acceder a las semifinales del certamen.





