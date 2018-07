Josep Guardiola , Diego Simeone, Ricardo Gareca , Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino son los entrenadores que encabezan la lista de posibles reemplazantes de Jorge Sampaoli en la Selección de Argentina .

Los panelistas de 'Fox Sports' debatieron respecto al tema que tiene en vilo a los aficionados de la Albiceleste. Óscar Ruggeri , campeón del mundo en el 86, reaccionó negativamente cuando mencionaron al técnico español.

"Por los nombres que escuché, me voy. ¡No, me voy! !No quiero, no quiero! No, que Guardiola dirija España. ¿Por qué no dirige España? Tenemos técnicos, ¿El Cholo (Simeone) qué es? ¿Es peor que Guardiola ? ¿Gallardo es malo? " , dijo el 'Cabezón'.

Por otro lado, Óscar Ruggeri dejó claro que Ricardo Gareca es uno de sus favoritos para hacerse cargo del equipo nacional de Argentina . De hecho, contó cuál sería el plan para mantener al 'Tigre' dentro del país.

"Si el "Cholo" no va, si Gallardo no va, a Gareca lo voy a buscar yo, lo secuestro de la casa y lo tiro adentro de Ezeiza . Me quedo en la puerta y no lo dejo salir. Es más, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro" , bromeó el comentarista.